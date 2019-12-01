Aranceles a productos chinos no son medida geopolítica, son para proteger mercado interno: Ebrard

Ciudad de México, a 13 de septiembre 2025.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aclaró que los aranceles a productos de Asia, en especial los chinos, no son una medida geopolítica, sino comercial para proteger a la industria nacional.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, para su espacio en Radio Fórmula, el funcionario federal explicó la iniciativa incluida en el Paquete Económico 2026 para fijar aranceles de hasta el 50 por ciento a dicho productos.

No es una medida geopolítica, porque todo el comercio en china solamente estas solamente estas fracciones afectarán cuando mucho el 20 por ciento, el resto sigue como está, entonces no es una medida de inspiración geopolítica, es para proteger nuestro mercado interno. Tenemos que cuidar nuestra industria, no es una agresión a China”, dijo el secretario Ebrard.

Asimismo, el titular de Economía indicó que no se trata de una medida en contra del gigante asiático, y comentó que en el caso de los automóviles chinos, los gravámenes ayudarán a que exista un “piso más parejo”.

“No lo veo como una medida en contra de China el imponer un arancel a sus vehículos para que el piso sea más parejo, es una medida comercial como la que ellos han tomado a muchas de nuestras exportaciones. No pasa nada”, refirió.