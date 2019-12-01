Anuncia titular de la SEDESU inversión de Delta Tecnic en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 20 de enero del 2026.- A fin de explorar oportunidades de inversión en el estado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, sostuvo un encuentro con el Grupo Invest Industrial para dialogar acerca del proyecto de inversión con la empresa Delta Tecnic.

Del Prete Tercero informó que, con una inversión de 200 millones de pesos, se crearán 240 empleos directos e indirectos, en el crecimiento de la planta ubicada en el municipio de Pedro Escobedo, específicamente se dedicará a abastecer al sector automotriz con cables para vehículos.

En la reunión se contó con la presencia del CEO Global Polymer Solutions, Marc Farras Gasso y el COO Global Polymer Solutions, José Iglesias, a quienes Del Prete Tercero agradeció por refrendar su confianza en el estado y en el talento de sus habitantes para continuar con el crecimiento de la compañía.

Delta Tecnic es una empresa española que se especializa en masterbatches, es decir, mezclas concentradas de pigmentos para dar color o propiedades específicas a los plásticos y cables para diversos procesos.