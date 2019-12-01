Anuncia LG creación de 630 empleos para nueva planta para Querétaro

Querétaro, Querétaro, 22 de septiembre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó una reunión de trabajo con directivos de la empresa LG, quienes anunciaron la inversión para una planta de producción de cámaras, LEDs, motores y componentes automotrices en Querétaro, misma que en una primera etapa generará 630 empleos.

A través de un video, Kuri González agradeció a la comitiva de la empresa, encabezada por el presidente de LG, Taekjoo Lee, quien estuvo acompañado por el director financiero, Kyein Shin; el gerente de Seguridad e Higiene, Rin Kim; y el gerente de Recursos Humanos, Víctor Hugo Arroyo Jamaica; a quienes aseguró que Querétaro es la mejor opción para invertir actualmente, esto gracias a las condiciones que aquí se tienen.

“Una nueva planta para Querétaro, donde van a invertir cerca de tres mil 500 millones de pesos, la primera parte tendrá más de 630 empleados, y en poco tiempo me dicen que quieren crecer al doble y seguirán creciendo la parte del empleo; la verdad es que en Querétaro sabemos que el mejor programa social es el empleo, que lleguen esta clase de empresas mundialmente conocidas, aquí en Querétaro tenemos el mejor talento”, expresó.

Cabe recordar que la empresa de capital coreano fabrica componentes electrónicos y materiales para diversas industrias como la automotriz, dispositivos móviles, electrónica de consumo y IoT (Internet de las cosas). Se especializa en tecnologías clave como módulos de cámara, pantallas, semiconductores y soluciones de iluminación para automóviles.

Además, están impulsando tecnologías de la Industria 4.0, incluyendo soluciones 5G/6G, vehículos eléctricos y autónomos. Actualmente cuenta con una planta en San Juan del Río que emplea a 600 trabajadores.