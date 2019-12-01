Alza en impuestos al tabaco puede impulsar al mercado ilegal, advierte Canacintra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 11:47:31

Ciudad de México, a 1 de octubre 2025.- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) advirtió que la propuesta del Gobierno federal de incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco para 2026 podría impulsar el mercado ilegal.

A través de un comunicado oficial, el organismo consideró que el aumento a las cuotas, propuesto en el Paquete Económico 2026, provocará un incremento de al menos 20 pesos por cajetilla de cigarros, lo que podría detonar un “crecimiento del mercado ilícito”, con efectos negativos en la recaudación, la economía y la salud pública.

Por su parte, la presidenta de la Cámara, María de Lourdes Medina, lamentó que ni las autoridades hacendarias ni las de salud hayan considerado experiencias previas en México.

Recordó que en 2010 se aprobó un aumento adicional de siete pesos por cajetilla con la expectativa de recaudar 42 mil millones de pesos en 2011; no obstante, solo ingresaron 30 mil millones, mientras que el consumo de cigarros ilícitos escaló hasta un 20 por ciento del mercado.