Alto mando de EEUU frena acuerdo arancelario con México, reporta WSJ

Alto mando de EEUU frena acuerdo arancelario con México, reporta WSJ
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 10:49:18
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Nueva York, Estados Unidos, a 17 de octubre 2026.- El jefe del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick se opone a alcanzar un acuerdo arancelario con México, lo que ha ralentizado las negociaciones entre ambos países, según un reporte de The Wall Street Journal (WSJ).

El medio citado aseguró que dicha información le fue provista por personas con conocimiento directo de la situación. No obstante, a pesar de la noticia, el subsecretario de Economía de México, Luis Rosendo Gutiérrez, sostuvo que existen avances en las conversaciones, mientras que un portavoz de Comercio estadounidense señaló de igual forma que se mantiene un diálogo constante con la República Mexicana en la materia.

Según el trabajo periodístico, ambas naciones se habrían acercado a un acuerdo con el cual se reducirían los gravámenes al acero, aluminio y automóviles a cambio de concesiones mexicanas.

Sin embargo, Lutnick se opone a realizar rebajas “significativas” a las tarifas de 25% a los vehículos mexicanos y de 50% al acero y aluminio, así como a reducciones para productos terminados elaborados con esos metales.

De lado mexicano, el gobierno habría aceptado suspender por cinco años el arancel del 10 por ciento a importaciones de partes y componentes de automóviles.

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