Alertan por fallo en más de 8 mil vehículos Ford; podría provocar una colisión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 10:18:06
Ciudad de México, a 29 de septiembre 2025.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y la empresa automovilística Ford, emitieron una alerta por una falla en 8 mil 375 automóviles.

De acuerdo con la nota de prensa, se trata de un problema de seguridad que “podría ocasionar un riesgo de accidente, colisión o mal funcionamiento” en sus unidades del modelo Maverick del 2022 al 2024.

La dependencia federal precisó que la falla se presenta en “la cámara de visión trasera que muestra una imagen congelada en la pantalla mientras el vehículo se encuentra en reversa, generando una representación falsa de donde se encuentra el auto en relación con sus alrededores”.

Por lo anterior, como medida preventiva, Ford Motor Company actualizará el software del radio táctil conectado (CTR) a partir de una campaña de sustitución que tiene una vigencia indefinida.

De igual forma, precisó que “no entregará ningún vehículo que pudiera estar involucrado en el llamado sin que se hubiera realizado la revisión y, en su caso, la reparación”.

La automotriz aseguró que se pondrá en contacto con las y los consumidores a través de correo postal y electrónico para informarles de la campaña de servicio preventivo.

