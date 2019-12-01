Alertan por alza de precios en productos por el Día de Reyes

Ciudad de México, a 3 de enero 2026.- La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que los productos para el Día de Reyes tendrán un alza en los precios, debido a la trayectoria inflacionaria y la barrera arancelaria que impulsa el país con países asiáticos.

Según un estudio de mercado, el organismo indicó que el gasto promedio para una rosca incrementará hasta un 21 %, mientras que se espera que el desembolso de los juguetes para los menores que esperan la llegada de los Reyes Magos repuntará hasta un 18%.

Por lo anterior, la Alianza proyectó que el egreso para un festejo familiar de hasta quince personas ascenderá a 901 pesos, un incremento de 21% frente a los 745 pesos del año pasado.

Además, de la suma del gasto en regalos, que en un escenario típico de al menos dos hijos y un obsequio por cada uno promedia mil 350 pesos, 18% más que los mil 145 pesos reportados en 2025.

Por su parte, el presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, señaló que “la celebración de los Reyes Magos tiene una huella cultural particularmente profunda en el centro y sur del país, donde forma parte esencial de la vida familiar y comunitaria; sin embargo, su celebración se extiende a todo el territorio nacional”, con mayor arraigo en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.