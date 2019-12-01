Aeroméxico anuncia nueva ruta directa a Barcelona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 20:15:19

Ciudad de México, a 5 de diciembre 2025.- Aeroméxico anunció que en 2026 entrenará una ruta directa con Barcelona desde Ciudad de México que constará de seis vuelos semanales en los que habrá disponibles unos 12 mil asientos mensuales.

“Estamos sumamente contentos porque, sin duda, Europa ha sido una gran apuesta para nosotros en los últimos años. Hoy el Grupo Aeroméxico se posiciona como una de las mejores líneas aéreas más fuertes en el mundo”, celebró el vicepresidente de ventas globales de la compañía, Giancarlo Mulinelli.

Por su parte, el presidente de Cataluña, Salvador Illa, señaló que la nueva ruta hasta el aeropuerto Barcelona-El Prat va a permitir “estrechar lazos económicos y personales” entre los países.

Desde la sede de la Cámara de Comercio de España, el mandatario catalán se congratuló de la presencia en Cataluña de una compañía “tan exitosa” como Aeroméxico, de la que valoró su compromiso para “conectar personas y continentes”.

“Conectaremos personas del mundo en el que vivimos (…) Que gente de Barcelona, de Cataluña pueda venir en vuelo directo a la Ciudad de México y pueda conocer y tocar. Que gente de México pueda venir directamente a conversar con economía y personas”, agregó.