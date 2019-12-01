Actividad económica de México crece en octubre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 12:18:18

Ciudad de México, a 23 de diciembre 2025.- La actividad económica de México creció un 1.7 por ciento interanual en octubre pasado, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mediante un comunicado en redes sociales, el organismo autónomo indicó que en el indicador global de la actividad económica nacional (IGAE), con base en cifras originales, es resultado del crecimiento anual de los sectores primario (12.4 %) y terciario (2.4 %), en contraste con una caída en el secundario (-0.4 %).

Además, apuntó que la actividad económica se elevó un 0.2 por ciento en el acumulado de los primeros 10 meses de 2025 con respecto al año anterior.

Según el Inegi, en 2025, el sector agropecuario ha repuntado el 4.2 por ciento; el comercio, los servicios y el turismo un 1 %, mientras que la industria cayó un -1.7 por ciento.

Asimismo, el IGAE ganó un 1 por ciento mensual, según cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales y de calendario.