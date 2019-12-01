Actividad económica de México cae 0.9% interanual en agosto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 14:40:48

Ciudad de México, a 22 de octubre 2025.- La actividad económica en México cayó un 0.9 por ciento interanual en agosto, principalmente por los descensos en los sectores secundario y terciario y en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su reporte, el organismo autónomo señaló que el retroceso en el indicador global de la actividad económica (IGAE) de México, con base en cifras originales, es resultado de la caída anual de los sectores secundario (-3.6 %) y terciario (-0.1 %), en contraste con un avance en el primario (16.2 %).

Por lo anterior, la actividad económica registró un retroceso del -0.1 por ciento en los primeros ocho meses del 2025.

Además, se mencionó que en lo que va del año, el sector agropecuario ha repuntado un 3.5 por ciento y los servicios se han elevado un 0.7 %, mientras que la industria cayó un -1.7 por ciento.

En contraste, el IGAE avanzó un 0.6 por ciento mensual, según cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales y de calendario.

Cabe señalar que, analistas indicaron que la República Mexicana evitó una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantiene un desempeño débil.