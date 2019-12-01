Yareli Acevedo gana oro para México en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Perth

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 15:33:21

Perth, Australia, 6 de marzo de 2026.– La ciclista mexicana Yareli Acevedo conquistó la medalla de oro en la prueba de eliminación femenina durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista que se celebra en Perth, Australia, organizada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) del 6 al 8 de marzo.

Acevedo se impuso tras una destacada actuación ante la noruega Anita Yvonne Stenberg, quien obtuvo la medalla de plata, mientras que el bronce fue para Sze Wing Lee, de Hong Kong.

La mexicana continuará su participación en el certamen internacional mañana 7 de marzo, cuando competirá junto a su compatriota Sofía Arreola Navarro en otra de las pruebas del programa.

Con este resultado, México se coloca en el cuarto lugar del medallero general del evento.