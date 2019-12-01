Yareli Acevedo gana oro para México en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Perth

Yareli Acevedo gana oro para México en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Perth
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 15:33:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Perth, Australia, 6 de marzo de 2026.– La ciclista mexicana Yareli Acevedo conquistó la medalla de oro en la prueba de eliminación femenina durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista que se celebra en Perth, Australia, organizada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) del 6 al 8 de marzo.

Acevedo se impuso tras una destacada actuación ante la noruega Anita Yvonne Stenberg, quien obtuvo la medalla de plata, mientras que el bronce fue para Sze Wing Lee, de Hong Kong.

La mexicana continuará su participación en el certamen internacional mañana 7 de marzo, cuando competirá junto a su compatriota Sofía Arreola Navarro en otra de las pruebas del programa.

Con este resultado, México se coloca en el cuarto lugar del medallero general del evento.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Resultados contra el crimen provocan reacciones violentas: secretario de Gobierno de Guanajuato
Identifican a mujeres que intentaron asaltar Aurrera en Tarímbaro, Michoacán 
Localizan fosa clandestina en Centro, Tabasco
Michoacán bajo asedio carretero: comandos se adueñan de tráiler de doble remolque y una camioneta último modelo, en atracos en autopistas clave
Más información de la categoria
Persiste el "huachicol" en Michoacán: desmantelan más 50 tomas clandestinas en 2026
Enero de 2026, el mes con menos homicidios en Jalisco desde 2015: Sheinbaum
"Rendición incondicional de Irán", la condición de Trump para poner fin a la guerra
Interceptan tractocamión con 88 kilos de enervante ocultos en cajas; hay un detenido
Comentarios