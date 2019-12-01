Yareli Acevedo conquista el oro en el Panamericano de Pista 2026 y México lidera el medallero

Yareli Acevedo conquista el oro en el Panamericano de Pista 2026 y México lidera el medallero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 16:28:52
Santiago, Chile a 20 de febrero de 2026.- La ciclista mexicana, Yareli Acevedo, volvió a demostrar su calidad internacional al quedarse con la medalla de oro en la prueba de eliminación femenil del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026, certamen que se desarrolla en territorio chileno.

En una competencia de alta exigencia táctica, Acevedo se mantuvo firme hasta la última ronda para asegurar el primer lugar. La cubana Marlies Mejías cruzó en la segunda posición, mientras que la representante local Scarlet Cortés completó el podio.

La jornada también dejó otro resultado destacado para la delegación nacional en el Velódromo de Peñalolén. El equipo femenil de persecución no solo avanzó hasta la final, sino que estableció un nuevo récord mexicano con marca de 4:23.708. Anet Barrera, Antonieta Gaxiola, Sofía Arreola y María Fernanda Figueroa pelearon por el oro ante Estados Unidos, que finalmente se impuso. El bronce fue para Canadá, tras superar al conjunto anfitrión.

Con este desempeño, México encabeza la clasificación general del campeonato con dos preseas doradas y una plata, sumando unidades clave para el ranking internacional de la Unión Ciclista Internacional. Canadá marcha detrás en el conteo de medallas.

En la rama varonil, el equipo mexicano de persecución terminó en el quinto puesto. Colombia se ubicó cuarto, mientras que Canadá, Estados Unidos y Chile ocuparon los tres primeros lugares.

