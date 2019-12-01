Yarabí Ávila inaugura cancha de fútbol 7 en beneficio de la comunidad nicolaita

Morelia, Michoacán, a 01 de octubre de 2025. - El rostro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se continúa transformando con nuevas instalaciones deportivas para las y los nicolaitas, luego de que la rectora, Yarabí Ávila González inaugurara una cancha de fútbol 7, que beneficiará de manera directa a más de 20 mil alumnas y alumnos.

"Este era un espacio olvidado y que poco a poco nos hemos apropiado de él y de todos los demás para construir un mejor mañana para los niños, las niñas y para nuestras y nuestros estudiantes", indicó.

Acompañada por integrantes del gabinete, así como por jugadoras y jugadores de los equipos de la casa de estudios, la rectora agradeció a las y los directores de las distintas dependencias por promover el deporte, tras referir que es parte fundamental de la formación integral de todas y todos los nicolaitas y parte importante de la responsabilidad social de la UMSNH.

"Queremos que ustedes deportistas, los niños, las niñas, los jóvenes, las entrenadoras y entrenadores tengan mejores espacios para practicar el deporte, gracias por estar aquí y por confiar en la Universidad, felicidades maestro Gustavo Farías, doctor Miguel Ángel Villa, hay que seguir construyendo más espacios que permitan seguir creciendo como Universidad y seguir estando en ese top 10 de las mejores universidades en el deporte", enfatizó.

Por su parte, la coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez, precisó que, la construcción de esta cancha ha sido gracias a la visión de la rectora Yarabí Ávila, al señalar que es parte del trabajo que se realiza para que las y los estudiantes tengan una formación completa, "eso se impulsa con el deporte, con la disciplina, que son fundamentales para nuestra Universidad".

En tanto, el director del Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías Echenique, indicó que es histórico este momento que se está viviendo en la UMSNH, "jamás se había puesto tanto interés en ella, no solamente en lo académico, sino en lo deportivo. Aquí donde estamos parados había un pastizal que era difícil de conservar, pero con la gran visión de la rectora y con el apoyo de todas las áreas de la Universidad, podemos estar pisando la nueva cancha de fútbol 7".

Cabe señalar que, este espacio tiene una dimensión de 40 por 58 metros y cuenta con cancha de pasto artificial de alta durabilidad, instalación eléctrica especial para infraestructura deportiva y con gradas de herrería con espacio de sombra.