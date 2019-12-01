World Aquatics detalla las razones de la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 20:22:38
Ciudad de México, 27 de febrero de 2026.- World Aquatics ratificó la cancelación de la etapa de la Copa del Mundo de Clavados que se realizaría en Zapopan, Jalisco, al confirmar mediante una carta que nueve federaciones declinaron viajar a México por motivos de seguridad.

De acuerdo con el organismo internacional, la decisión se tomó luego de que varias delegaciones manifestaran su negativa a asistir debido a la inseguridad en el estado de Jalisco, tras el operativo en el que murió Nemesio Oseguera, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, dos aseguradoras llevaron a cabo una evaluación de riesgos y recomendaron no acudir al evento, a esto se añade que varias Embajadas emitieron alerta a sus ciudadanos para no viajar a cinco estados de México.

La competencia estaba programada del 5 al 8 de marzo en Zapopan. Sin embargo, el presidente de World Aquatics, Husain Al Musallam, aseguró que la justa no se realizará en esa sede ante la falta de garantías para las federaciones y los clavadistas participantes.

Por su parte, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, junto con el Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, buscaron alternativas como la reprogramación del certamen o su realización en otra ciudad del país.

Este viernes se llevó a cabo una reunión en la que se determinó que la Comisión Técnica de World Aquatics analizará la posibilidad de establecer una nueva fecha para la competencia.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que aún existe confianza en que el torneo pueda recuperarse y celebrarse en territorio nacional.

