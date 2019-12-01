Vuelve Atlético Morelia después de mucho a mandar en Liga de Expansión 

Morelia, Michoacán, a 2 de marzo de 2026.- Después de mucho, por fin el Atlético Morelia vuelve a ser el mandón de la Liga de Expansión, esa categoría de bajísimo nivel. Los dirigidos por Mario Ortiz, un técnico mexicano sin blasones apantalladores, han superado sus fobias y fantasmas para adueñarse de la cima del torneo. La cereza del pastel fue su apretado triunfo sobre Atlético La Paz, con tiro penal al minuto 90+7, es decir más allá de los 5 minutos de compensación (reposición, adhesión o como usted le quiera llamar, que para el caso es lo mismo) que había señalado el árbitro.

El conjunto michoacano ocupa la cima ce la Tabla General con 16 unidades, producto de 5 victorias, 1 empate y 1 una derrota de 7 partidos jugados. Sus triunfos han sido sobre Correcaminos 3-0, en la Jornada 1; Alebrijes 0-3, en la 2; Venados 2-1, en la 6; Dorados 0-1, en la 7; La Paz, 1-0, en la Fecha 8. En la Jornada 5 igualó 1-1 con Mineros en el Coloso del Quinceo. Su derrota la sufrió en la Fecha 4 ante Cancún por marcador de 0-1.

Con su marcador de 1-0 sobre La Paz marcó un precedente, porque es la primera vez que gana 5 partidos de sus primeros 7 jugados en un torneo, amén de que suma 3 victorias al hilo, lo que no sucedía desde 2023. Significativo también es que ocupa el primer lugar con un partido menos que su más cercano perseguidor, del Tepatitlán (15 puntos), que ha jugado en las 8 jornadas; los Canarios descansaron en la Fecha 3. El siguiente encuentro de los rojiamarillos será el sábado venidero en el Estadio Coruco Díaz ante el Atlante, sexto lugar del Clausura 2026.

Mario Ortiz, director técnico del Atlético Morelia, lleva dos partidos sin poder aparecer en la banca, debido a que se le impuso una suspensión de 6 encuentros por incidentes que protagonizó en el Estadio Morelos el sábado 14 de febrero. Su equipo ganaba 2-1 a Venados cuando por una jugada dividida el entrenador protestó airadamente contra el abanderado, el central de sacó la roja. La calentura del entrenador canario subió de tono e hizo señas de dinero que le costaron la suspensión.

Su retorno a la banca del Atlético Morelia será hasta la Jornada 12. Ya no estuvo ante Dorados de Sinaloa ni ante el de La Paz. Y tampoco estará en la Jornada 9 ante el Atlante en el Coruco Díaz; ni en la 10 frente al Tepatitlán en el Morelos; ni en la 11 en el Gregorio Tepa Jiméne el 22 de marzo, fecha en que el Atlético Morelia visitará al Chivas Tapatío. Su lugar en la banca lo está ocupando su preparador físico, Jonathan Rodríguez, quien ya suma dos victorias. El retorno de Mario Ortiz a su posición en la banca será frente al Irapuato en el Coloso del Quinceo.

Los jugadores canarios que tuvieron acción frente a La Paz, son: Ramón Pasquel, Daniel Zamora, Uziel García, Brayton Vázquez, Édgar Martínez, Brian Figueroa (Luis Sandoval, 60’), Alejandro Andrade, Mauro Nambo (Josué Domínguez, 83’), Arturo Palma, Gael Mofreno (Orlando Botello, 60’) y Rubén del Campo (Zahid Muñoz, 66’). Destacar que el guardameta Ramón Pasquel ha defendido bien su arco, ya suma 3 encuentros en calidad de titular y tiene en la banca a Toño Torres. Así sea.