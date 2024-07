Voleibolista dominicana da positivo a dopaje en los Juegos Olímpicos

Ciudad de México, 26 de julio de 2024.- Este vienres, el Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol Femenino informó que la beisbolista dominicana, Livel Eve Mejía, dio positivo a la prueba de dopaje realizada durante el pasado torneo de la Liga de Naciones, por lo que será separada del equipo y no podrá participar en los Juegos Olímpicos de París.

“Lamentablemente y siguiendo el protocolo en este momento esta atleta será separada del equipo y no participará en los Juegos Olímpicos de París, Francia”, informaron por medio de un comunicado.

En su lugar, Geraldine González se unirá al equipo el primer partido del próximo domingo ante Italia.

La deportista calificó lo ocurrido como lamentable, al tiempo que dijo sentirse muy mal y decepcionada con ella misma, y dijo que fue “un descuido” de su parte el no haber investigado antes el medicamento que utilizó para controlar la retención de líquido en su cuerpo.

“Hay una parte que sí me deja tranquila conmigo misma, dado que siempre he sido una persona íntegra y honesta, tranquila y trabajadora. Mi intención no fue nunca tomar ese medicamento para mejorar mi rendimiento físico”, aseguró.