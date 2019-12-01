Velerista mexicano Alec Vázquez gana oro en Fórmula Kite en Cartagena y asegura lugar en los Centroamericanos 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 22:18:54

Cartagena, Colombia, 10 de marzo de 2026.- El velerista mexicano Alec Vázquez Guerrero conquistó la medalla de oro en la competencia Windspot Kite & Foil Open 2026, celebrada en Cartagena, Colombia, resultado que le permitió asegurar su lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con su triunfo en la modalidad Fórmula Kite varonil, el joven deportista continúa destacando en el ámbito internacional y poniendo en alto el deporte mexicano.

La vela nacional mantiene su preparación rumbo a la cita regional de este año, luego de la destacada actuación de Vázquez Guerrero, quien dominó la competencia y se quedó con el primer lugar tras sumar 12 puntos luego de completar 12 regatas.

El mexicano, de 18 años, superó a los competidores locales Víctor Bolaños y Jean Paul Liechti, quienes finalizaron con 16 y 21 unidades, respectivamente.

Con este resultado, Alec Vázquez se suma a las plazas nominales obtenidas por Álvaro Ramírez y Sofía Baeza en bote mixto de la clase 420, así como a la de Gerardo Benítez en la categoría ILCA 7 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La justa regional se llevará a cabo del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, capital de República Dominicana.