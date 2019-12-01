Velerista mexicano Alec Vázquez gana oro en Fórmula Kite en Cartagena y asegura lugar en los Centroamericanos 2026

Velerista mexicano Alec Vázquez gana oro en Fórmula Kite en Cartagena y asegura lugar en los Centroamericanos 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 22:18:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cartagena, Colombia, 10 de marzo de 2026.- El velerista mexicano Alec Vázquez Guerrero conquistó la medalla de oro en la competencia Windspot Kite & Foil Open 2026, celebrada en Cartagena, Colombia, resultado que le permitió asegurar su lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con su triunfo en la modalidad Fórmula Kite varonil, el joven deportista continúa destacando en el ámbito internacional y poniendo en alto el deporte mexicano.

La vela nacional mantiene su preparación rumbo a la cita regional de este año, luego de la destacada actuación de Vázquez Guerrero, quien dominó la competencia y se quedó con el primer lugar tras sumar 12 puntos luego de completar 12 regatas.

El mexicano, de 18 años, superó a los competidores locales Víctor Bolaños y Jean Paul Liechti, quienes finalizaron con 16 y 21 unidades, respectivamente.

Con este resultado, Alec Vázquez se suma a las plazas nominales obtenidas por Álvaro Ramírez y Sofía Baeza en bote mixto de la clase 420, así como a la de Gerardo Benítez en la categoría ILCA 7 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La justa regional se llevará a cabo del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, capital de República Dominicana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autoridades forenses entregan los cuerpos de los trabajadores que fallecieron en el colapso de edificio en la CDMX
Acribillan a taxista cerca del Cereso de Uruapan, Michoacán; quedó sin vida junto a su unidad
Tras aparatoso accidente, se quedan 6 colonias sin energía eléctrica en Celaya, Guanajuato
Se incendia camioneta en la colonia Lomas de Morelia de la capital michoacana; autoridades investigan
Más información de la categoria
¿Comandos de EEUU en México? Analistas advierten posible incursión secreta de Trump contra carteles
Promoverá Memo Valencia acción de inconstitucionalidad para frenar venta de bienes estatales
Rescatan a un hombre que se encontraba privado de la libertad en Chimalhuacán, Estado de México; hay 7 detenidos
Se reúne la alcaldesa de Uruapan con Harfuch para dar seguimiento a los temas de seguridad del municipio
Comentarios