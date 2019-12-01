Va el Atlético Morelia UMSNH femenil a casa de La Piedad Querétaro por su sexta victoria

La Piedad, Querétaro, a 15 de noviembre de 2025. - Después de golear 3-9 a Santa Ana del Conde y de no perder desde la fecha 3, en que cayó 0-1 ante Zamora, equipo que todavía se mantiene invicto y lidera la clasificación, el Atlético Morelia UMSNH femenil buscará la mañana de este sábado su sexta victoria de la temporada a costa de La Piedad Querétaro, para continuar en el subliderato del Grupo 5 de la Tercera División Profesional (TDP). El partido será a las 10:00 horas en el estadio Infiernillo de la capital queretana.

Será un choque entre dos buenas escuadras, habida cuenta que La Piedad Querétaro ocupa el quinto lugar de la clasificación con 9 puntos, pero tiene un partido pendiente, ya que en la jornada anterior (6), en que tenía que enfrentarse a Halcones de Uruapan, pospuso el encuentro. El equipo nicolaíta, como ya se precisó, marcha en segundo lugar con 15 unidades, gracias a sus 5 victorias, 0 empates, 1 derrota y un golaveraje de envidia: 18 goles a favor y solamente 5 en contra.

El cuadro queretano también ha perdido solamente un partido, precisamente ante Santa Ana del Conde, por tanteador de 0-3, lo que aconteció en la jornada 5; ha ganado 2 e igualado 2. En el renglón de anotaciones ha hecho 14, pero le han metido muchos, 9 para ser exactos, lo que le da una diferencia pírrica de apenas +5, lo que es buena noticia para el conjunto moreliano.

El Atlético Morelia UMSNH es claro favorito para quedarse con los 3 puntos, porque ha dejado ver solidez defensiva, su media cancha ha mejorado y en el ataque cuenta con Adriana Ramírez (dorsal 7), la líder de goleo individual con sus 9 anotaciones, y con Sofía Medina (dorsal 5), una jugadora que no da balón por perdido, es fuerte, garruda y tiene gol. Es decir, tiene la mejor dupla ofensiva del torneo, y la zaga queretana es muy vulnerable.

Ciertamente hay jugadoras nicolaítas a las que les ha pesado el paso del futbol amateur al profesional; sin embargo, el equipo cuenta con una buena columna vertebral en su oncena, integrada por la portera Joseline Alvarado (13), la defensa Kenia Guadalupe Pérez (11), las mediocampistas Aixa Gutiérrez (10) y Evelin Chantal Yépez (4), así como las delanteras y goleadoras ya mencionadas Yaretzi Adriana Ramírez (7) y Sofía Medina Ávalos (5).

En suma, Francisco Farfán Reyes, entrenador nicolaíta, cuenta con una amplia plantilla de 34 jugadoras para enfrentar, con pronósticos a favor, a La Piedad Querétaro en el partido de este sábado, correspondiente a la jornada 7 de la TDP, porque, por lógica, no debe tener problemas para sumar su cuarta victoria en calidad de visitante, habida cuenta de que ha lucido mucho en patio ajeno. De suyo, su única derrota fue en su estadio Olímpico Universitario. Así sea.