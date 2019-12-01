Va Atlético Morelia por la segunda sorpresa y el Cancún por imponer la lógica

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.- Atlético Morelia llegará la tarde de hoy (17:00 horas) al Andrés Quintana Roo en busca de dar la segunda gran sorpresa del torneo, luego de que el Tepatitlán eliminara al poderoso Atlante. El conjunto canario tiene dos goles de ventaja por el 3-1 de la ida, pero en la Vuelta y en la serie los Iguanas se mantienen como favoritos, pero...

Como bien precisa el refrán "del plato a la boca se cae la sopa" y hoy la duda es para peguntar ¿a quién se le caerá?, al Cancún que fue mejor que el cuadro moreliano en todos los sectores, o al Atlético Morelia que logró hacerle 3 goles al equipo que no recibió esa cantidad en todo el torneo.

La apuesta es buena y el partido se antoja harto interesante, porque mientras la moneda esté en el aire no hay algo para alguien, aunque el Morelia no ha sido buen visitante y el Cancún sí es buen local.

Total, hoy por la noche se despejará la incógnita, veremos de cuál cuero salen más correas, por lo pronto el canario tiene mano y el Cancún espera buenas cartas. Ojalá que sea un buen partido, que haya goles y ganen público y el futbol. Voy rojo y amarillo. Así sea.