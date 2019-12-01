Uziel Muñoz cierra su participación en la Liga Diamante con décimo lugar en Eugene

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 22:16:05

Ciudad de México, 4 de julio de 2026.- El lanzador de bala mexicano, Uziel Muñoz, terminó su participación en el Prefontaine Classic 2026 con un décimo lugar, durante la competencia celebrada este sábado en Eugene, Oregón, en la novena fecha de la Wanda Diamond League.

El atleta mexicano, logró su mejor lanzamiento de 20.31 metros en el estadio Hayward Field, resultado que le permitió finalizar por delante del polaco Konrad Bukowiecki, quien ocupó el undécimo puesto con un resultado de 20.13 metros.

La prueba fue liderada por el italiano Leonardo Fabbri, quien se quedó con el triunfo gracias a un lanzamiento de 22.74 metros, registro que representa la mejor marca mundial de la temporada.

Con esta competencia, Muñoz puso fin a su primera experiencia dentro del circuito de la Liga Diamante, luego de participar este año en Xiamen, Roma, Zagreb y Eugene. Su mejor actuación de la temporada se mantiene en los 21.13 metros que consiguió el pasado 25 de junio durante el Boris Hanzekovic Memorial, en Zagreb, Croacia.

Finalmente, el subcampeón mundial, enfocará su preparación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde buscará revalidar el título obtenido en la edición anterior.