UMSNH vuelve a golear en el Torneo de Verano de la Liga Municipal 

Morelia, Michoacán, a 31 de agosto de 2025. - La escuadra femenil de fútbol soccer de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) sigue con su paso arrollador en el Torneo de Verano de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, luego de que este sábado goleó 5-0 a Formaq Policía Morelia en el encuentro de la Jornada 6, que se desarrolló en la cancha 11 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC).

El partido fue ríspido desde el arranque, pero las nicolaitas impusieron su calidad y se fueron al descanso con la ventaja de 2-0 gracias a los goles de Vania Delgado y Alexa Villalobos.

En el complemento, la intensidad no bajó, pero las representantes de la Casa de Hidalgo mantuvieron el ritmo y sellaron la victoria con un tanto de Fernanda Castillo y dos tantos más de Alexa Villalobos, quien firmó un triplete.

Con su sexto triunfo consecutivo, las representantes de la Casa de Hidalgo siguen con su paso perfecto al sumar 18 puntos y se mantienen como líderes del certamen.