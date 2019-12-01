UMSNH sigue obteniendo triunfos en el Torneo de Verano de la Liga Municipal 

UMSNH sigue obteniendo triunfos en el Torneo de Verano de la Liga Municipal 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 19:08:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 16 de agosto de 2025.- El conjunto femenil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) sigue imparable en el Torneo de Verano de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, luego de que este sábado goleó 9-1 a Valle Morelia en encuentro de la Jornada 5, que se desarrolló en la cancha “García López” de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC).

Alexa Villalobos fue la figura del partido al despacharse con cinco goles, Yulissa Gutiérrez marcó un doblete, Abril Tapia anotó un tanto más y Fernanda Castillo también convirtió una anotación. 

"Me siento muy contenta por el buen paso del equipo, seguimos adelante con el objetivo, que es ser campeonas. Y también me siento feliz por ayudar al equipo con mis goles", compartió Alexa Villalobos después del partido. 

Con este resultado, el cuadro nicolaita llega a 15 puntos, se mantiene con paso perfecto y lidera la clasificación del certamen.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente aéreo en Cuernavaca deja dos heridos en vuelo de adiestramiento
Detienen en Tarandacuao a hombre acusado de asesinar a su hijo y atacar a su esposa
Autoridades retienen a perro que atacó a tres personas en Yucatán; en redes piden evitar su sacrificio
Dan 60 años de cárcel a sujeto que secuestró a chofer de un camión para robar la mercancía, en Michoacán
Más información de la categoria
205 contagios y 12 muertes por tuberculosis en Nuevo Laredo, Tamaulipas
Autoridades retienen a perro que atacó a tres personas en Yucatán; en redes piden evitar su sacrificio
Apatzingán: Ante la violencia, evalúan medidas de seguridad para el regreso a clases
En menos de dos minutos ladrones se llevan botín de 2 mdd en diamantes y relojes de lujo, en Seattle
Comentarios