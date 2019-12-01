UMSNH se afianza en el liderato del Torneo de Verano 

Morelia, Michoacán, a 20 de septiembre de 2025. - La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) consolidó su dominio en el Torneo de Verano de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, luego de que este sábado el equipo femenil derrotara 2-0 a Febusoccer en partido de la Jornada 10, que enfrentó a los primeros lugares del certamen.

Alexa Villalobos fue la encargada de abrir el marcador en la cancha 11 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC) y puso el 1-0 con el que se fueron al descanso, mientras que Yulissa Ríos selló la victoria en la segunda parte con el golazo desde las afueras del área.

"Me siento muy contenta porque hemos trabajado mucho esta semana para poder sacar ese partido, es un rival difícil y con muy buenas jugadoras, pero creo que somos un equipo más fuerte. Y obviamente muy feliz porque abrí más el marcador”, comentó la jugadora.

Con este resultado, las nicolaitas mantienen su paso perfecto con 10 triunfos en 10 jornadas, con lo que suman 30 puntos y se afianzan en el liderato general del certamen.