Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 17:45:54

Morelia, Michoacán, a 23 de agosto de 2025.- El equipo femenil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) mantiene su dominio en el Torneo de Verano de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, pues este sábado goleó 7-2 al CRT en su partido de la Jornada 5, que tuvo como sede la cancha 11 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC).

La rectora Yarabí Ávila felicitó a las alumnas nicolaitas y refirió que su desempeño y entrega por el fútbol, impulsan a seguir apoyando el deporte y de manera especial a los equipos femeniles. De igual forma, refrendó que muy pronto estará conformado el equipo de mujeres de la Tercera División Profesional (TDP).

Durante el partido de este sábado, las nicolaitas dejaron claro su dominio e inclinaron la balanza con las anotaciones de Betzy Vargas, Yulissa Gutiérrez y Abril Tapia, con lo que se fueron al descanso con un 3-1 en la pizarra.

En el complemento se hicieron presentes Vania Delgado, Frida Medina y Alisson Rodríguez con un doblete, lo que dejó un 7-2 final en el marcador.

"Estoy satisfecha con el resultado de hoy, con el paso del equipo y muy contenta con ayudar con goles, hoy me tocó anotar dos y eso me hace sentir feliz", comentó Alisson Rodríguez al final del encuentro.

Con este resultado, las representantes de la Casa de Hidalgo siguen con su paso perfecto al sumar 15 puntos y se mantienen como líderes del certamen.