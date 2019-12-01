Trofeo de la Copa Mundial 2026 llegará al AIFA; Coca-Cola anuncia inversión de 6 mil millones de dólares en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 16:01:58

Ciudad de México a 26 de febrero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llegará este jueves al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como parte de su gira previa al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante un encuentro en Palacio Nacional con el director ejecutivo global de Coca-Cola, Henrique Braun, la mandataria dio a conocer la noticia y destacó que Guadalajara será la primera ciudad que recibirá el trofeo este sábado.

“En Palacio Nacional recibimos al director ejecutivo global de Coca-Cola, Henrique Braun, quien me informó la inversión de seis mil millones de dólares en nuestro país. El trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llega mañana al AIFA; este sábado, Guadalajara será el primer lugar de visita”, señaló la presidenta.

En dicha reunión, Braun informó sobre una inversión de seis mil millones de dólares por parte de la compañía en México, lo que, de acuerdo con el Gobierno federal, fortalecerá el desarrollo económico y la generación de empleos en el país.

Sheinbaum reiteró que su administración mantiene el modelo económico de la Cuarta Transformación, enfocado en el “desarrollo con bienestar”, al tiempo que destacó la relevancia de que México sea una de las sedes del Mundial 2026.