Triunfal debut del Morelia en el Clausura 2026; se impuso 3-0 a Correcaminos

Morelia, Michoacán a 10 de enero de 2026.— Atlético Morelia debutó con victoria en el Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, al imponerse por marcador de 3-0 a Correcaminos, en un partido que se definió en el último tercio del encuentro.

Durante los primeros 70 minutos, el duelo se caracterizó por un futbol trabado y con pocas emociones, en el que ambos equipos mostraron imprecisiones y escasa claridad ofensiva. Sin embargo, el rumbo del partido cambió cuando Josué Misael Domínguez realizó una incursión por el costado izquierdo y sacó un disparo de zurda que fue desviado por el defensor Ronaldo Prieto, enviando el balón a su propia portería para el 1-0 a favor del conjunto michoacano.

A partir de ese momento, el equipo local tomó el control del encuentro y aumentó la presión ofensiva. Al minuto 79, Mario Nambo, jugador surgido de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), recibió el balón en los linderos del área, eludió a su marcador y definió con un disparo certero para marcar el segundo tanto del partido.

El dominio de los canarios se consolidó en la recta final. Al minuto 88, Édgar Martínez robó el balón en la medialuna a Raymundo Rubio, quedó sin marca y disparó con potencia para sentenciar el 3-0 definitivo.

Pese a la victoria, el encuentro registró una pobre entrada en las gradas. Atlético Morelia mostró carácter y capacidad de reacción, a pesar de presentar un plantel con múltiples incorporaciones recientes, situación habitual al inicio de cada torneo y que suele reflejarse en el funcionamiento colectivo del equipo.

Con este resultado, el conjunto michoacano inicia el Clausura 2026 con tres puntos y buenas sensaciones de cara a la continuidad del certamen.