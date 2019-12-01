Toluca vence a Chivas y se coloca como líder provisional del Clausura 2026

Toluca vence a Chivas y se coloca como líder provisional del Clausura 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 20:42:15
Toluca, México, 28 de febrero de 2026.- Este sábado, las Chivas cayeron 2-0 ante Toluca en la Jornada 8 del Clausura 2026, en un partido disputado en el Estadio Nemesio Diez.

Los tapatíos intentaron atacar durante el encuentro, pero la falta de precisión les impidió descontar, sumando así su segundo tropiezo consecutivo tras la derrota 2-1 frente a Cruz Azul la semana pasada. Cabe recordar que Chivas había iniciado el torneo con una racha de seis victorias consecutivas.

El partido dejó en evidencia algunos altibajos defensivos de Chivas, mientras que Toluca mostró solidez en su medio campo y efectividad al concretar sus oportunidades, lo que le permitió mantener el control del marcador durante gran parte del encuentro.

Con esta victoria, Toluca alcanzó los 18 puntos y se coloca como líder provisional del torneo, superando a las Chivas por mejor diferencia de goles, a la espera del resultado que Cruz Azul obtenga ante Monterrey.

 

