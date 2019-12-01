Toluca derrota a Chivas en el Akron y suma sus primeros tres puntos del Apertura 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 22:30:22

Guadalajara, Jalisco, 18 de julio de 2026.- Toluca arrancó el Torneo Apertura 2026 con una victoria de 2-0 sobre Chivas en el Estadio Akron, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos del campeonato.

El marcador se abrió al minuto 42, cuando Alexis Vega convirtió un tiro penal para adelantar a los Diablos Rojos antes del descanso.

En la parte complementaria, Jesús Gallardo amplió la ventaja al minuto 74 y selló el triunfo del conjunto de Toluca, que aprovechó sus oportunidades para llevarse la victoria de Guadalajara.

Gracias al resultado de este partido, Toluca logró cuatro triunfos consecutivos ante Chivas, una racha que no conseguía desde 2006, además de llegar a nueve torneos seguidos sin perder en la Jornada 1 de la Liga MX.

Por otro lado, el Guadalajara acumuló seis partidos sin vencer a los Diablos Rojos y sufrió su primera derrota como local en un debut de torneo desde el Apertura 2021.

Con este resultado, Toluca sumó sus primeros tres puntos del Apertura 2026 y arrancó con una victoria su camino en el torneo. Por su parte, Chivas buscará reponerse de la derrota cuando visite a FC Juárez en su compromiso de la segunda jornada.