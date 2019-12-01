Toluca ante Tigres, la final del fútbol mexicano

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 07:45:57

Ciudad de México, 7 de diciembre del 2025.- La final del Apertura 2025 de la Liga MX ha quedado definida tras la ronda de semifinales: los Diablos Rojos del Toluca van por el bicampeonato ante los Tigres de la UANL.

Y es que no pudo haber final más justa que esta, se enfrentarán el primer lugar de la tabla (Toluca) ante el segundo (Tigres), la mejor ofensiva (los Diablos) ante la mejor defensiva (los Felinos).

Así mismo, los dos estadios que más pesan a lo largo de la Liga MX son los de estos dos equipos, por lo que todos los ingredientes están puestos para tener una gran final espectacular.

Los choriceros, dirigidos por Antonio Mohamed dejaron en el camino a los Rayados de Monterrey, en una serie vibrante que se definió por la posición en la tabla del Toluca, al haberse empatado el marcador global (3-3).

Misma situación ocurrió con los Tigres de Guido Pizarro, que empataron 2-2 en el marcador global con Cruz Azul, pero lo hecho a lo largo de la fase regular les dio el pase a la antesala al título de la Liga MX.

La Gran Final se disputará el próximo jueves y domingo, en la que se conocerá si hay un nuevo bicampeón del fútbol mexicano o si bien, la corona cambia de sitio.