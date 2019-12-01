Todo listo para que chicos y grandes vivan la 53 Carrera Atlética Internacional en Quiroga este lunes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 20:50:25

Quiroga, Michoacán, a 28 de septiembre 2025. - La cuenta regresiva terminó y todo está listo para que este domingo se realice la 53 Carrera Atlética Internacional de San Miguel, la justa deportiva más importante de Quiroga que reunirá a atletas locales, nacionales e internacionales, manifestó la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez.

Este lunes es la cita para esta competencia que es “es un orgullo para Quiroga, porque nos proyecta como un municipio que fomenta el deporte y une a las familias”.

El recorrido principal será de 10 kilómetros en el Barrio del Calvario, además de pruebas en categorías infantiles, juveniles, master, veteranos y libre, tanto en varonil como femenil, con una bolsa de premios que supera los 150 mil pesos.

“Queremos que todos disfruten de esta fiesta deportiva, desde los más pequeños hasta los corredores de experiencia. Esta carrera es para todos, porque en Quiroga el deporte se vive y se celebra”, destacó la alcaldesa.

“La Carrera de San Miguel es más que una competencia, es una tradición que nos hermana y nos motiva a superarnos cada año y todos pueden ser parte de ella”.

La fiesta comenzará en la Capilla de San Miguel en el Barrio del Calvario este lunes 29 de setiembre, por lo que reiteró su invitación a toda la población a vivir esta gran fiesta y a los participantes a no perderse esta gran oportunidad de ser parte de la carreta internacional.