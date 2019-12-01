Todo listo para la Carrera Nocturna de Querétaro: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- El próximo 8 de noviembre se realizará la Décimo Cuarta edición de la Carrera Nocturna la cual será completamente gratuita, confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Detalló que la competencia será a las 21:00 horas y los más de 5 mil competidores que se esperan saldrán y llegarán al Jardín Zenea en las modalidades de 6 y 9 kilómetros, quienes recorrerán las principales calles del Centro Histórico y a las que previamente se les dará mantenimiento.

“El 8 de noviembre es en nuestra carrera nocturna, es la única carrera nocturna gratuita que se realiza en la ciudad de Querétaro, y la hacemos nosotros, el Municipio de Querétaro. Esperamos 5 mil corredores en distancias de 6 kilómetros y 9 kilómetros en el primer cuadro de la ciudad y donde también estamos preparando en torno a esta carrera nocturna gratuita de 6 y 9 kilómetros, también toda una serie de espectáculos o actividades en esa noche, para que también sea un tiempo de convivencia deportiva familiar”.

Enfatizó que Querétaro volverá a consolidarse como la Capital del Deporte, con actividades que promueven la convivencia familiar y una experiencia deportiva diferente e innovadora. Además, destacó que esta es la única carrera gratuita de la ciudad e invitó a las y los queretanos a sumarse a esta gran fiesta deportiva.

“Estamos preparando una experiencia muy bonita, innovadora, respecto a los años anteriores, y que otra vez es entretenimiento gratuito, deporte gratuito y convivencia familiar, que es lo que nos distingue aquí en la ciudad de Querétaro”.

Juan Manuel Báez Bolaños, titular de la Secretaría del Deporte, explicó que la competencia contará con categorías varonil y femenil libre hasta los 59 años, así como categorías para mayores de 60 años, personas con discapacidad visual y en silla de ruedas, en ambas distancias.

“El circuito incluirá vialidades emblemáticas como Universidad, Bernardo Quintana, Calzada de los Arcos, Zaragoza, Manuel Acuña, Venustiano Carranza, 5 de Mayo, Reforma y Corregidora; mientras que la ruta de 9 kilómetros también recorrerá Ocampo, Escobedo, Juárez, Guerrero y Pino Suárez, antes de regresar al Jardín Zenea”.

Señaló que las inscripciones se realizarán en las páginas oficiales del Municipio de Querétaro los días 22 y 23 de octubre, y la entrega de boletos será el 24 de octubre en el auditorio Manuel Gómez Morín. Mientras que, será el próximo 5 y 6 de noviembre cuando se lleve a cabo la entrega de los kits, para la carrera.

Informó que la carrera cuenta con certificación oficial por un agrimensor avalado por World Athletics, lo que garantiza la precisión de las distancias en ambas rutas.

“World Athletics avala y regula las competiciones de atletismo a nivel internacional y es la organización que establece las normas para el deporte. También ratifica todos los récords mundiales oficiales y supervisa diversas disciplinas como las carreras en pista, los saltos, lanzamientos, y carreras de ruta”.