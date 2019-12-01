Todo listo para la Carrera Corregidora en Querétaro; será el próximo 24 de agosto

Querétaro, Querétaro, 13 de agosto del 2025.- German Borja Garduño, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Corregidora, presentó los detalles de lo que será la primera edición de la Carrera Corregidora que se realizará el próximo 24 de agosto.

Explicó que la meta es llegar a los 2 mil registros, sin embargo, hasta este momento ya cuentan con mil 400 personas inscritas.

“Es una carrera familiar y turística que no solo es para los habitantes del municipio, sino para todos lo que deseen participar pues actualmente hay gente inscrita de Guanajuato, Ciudad de México y Estado de México”.

Explicó que la competencia iniciará a las 7:00 horas en la explanada del Gran Cue y las distancias serán de 5, 10 y 15 kilómetros por lo que exhortó a la población a inscribirse en línea a través de la página www.aqsport.mx con un costo de 400 pesos.

“La inscripción incluye una playera de microfibra, chip, el número del corredor, hidratación en ruta y meta, recuperación, una medalla de participación y la premiación serán trofeos a los primeros lugares de cada categoría”.

Los paquetes, dijo, se entregarán un día antes de la carrera, de las 9:00 a 14:00 horas en la Unidad Deportiva de El Pueblito.

“La ruta de los corredores de 5 kilómetros será a partir de la pirámide, concretamente de la Plaza del Gran Cue hacia la avenida Don Bosco, Camino a Venegas, Camino a Puerta Real, Prolongación el Jacal, Santa María del Pueblito que es por la parte trasera del CAM y el regreso es por una parte de la Rivera del Río, toma la glorieta para llegar de nuevo a la plaza”.

Detalló que, la a ruta de 10 kilómetros será la misma, pero en lugar de tomar la glorieta el trayecto continúa por la Rivera del Río, pasan el Lienzo Charro hasta llegar un poco antes de Constituyentes, ahí se retorna toda la Rivera del Rio y llegan a la plaza del gran Cue y finalmente la ruta de los 15 kilómetros es el mismo recorrido, pero se repite la ruta de los 5 kilómetros.