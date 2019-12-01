Todo listo para el Super Bowl 2026: Patriots y Seahawks se enfrentan por el título de la NFL

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 08:26:23

Ciudad de México, 26 de enero del 2026.- Todo está preparado para el Super Bowl 2026, que se celebrará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentarán para definir al nuevo campeón de la NFL.

Los Patriots disputarán su primer Super Bowl en la era post Tom Brady, el histórico mariscal de campo que marcó una época dorada en la franquicia. Ahora, Nueva Inglaterra buscará escribir un nuevo capítulo en su historia y conquistar el Trofeo Vince Lombardi.

El conjunto de Nueva Inglaterra selló su pase al partido por el campeonato tras vencer a los Denver Broncos en un duelo cerrado de la Final de la Conferencia Americana, imponiéndose por marcador de 10-7.

Por su parte, los Seattle Seahawks protagonizaron un emocionante encuentro en la Final de la Conferencia Nacional, donde superaron 31-27 a Los Angeles Rams, resultado que les permitió avanzar al Super Bowl y llegar con el impulso anímico a tope.

El choque entre Seattle Seahawks y New England Patriots, correspondiente a la temporada 2026 de la NFL, se disputará el domingo 8 de febrero, a las 17:30 horas (tiempo del centro de México), en el Levi’s Stadium.

Además del espectáculo deportivo, el evento contará con el Show de Medio Tiempo, que tendrá un marcado ritmo latino y será encabezado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes de la música actual.