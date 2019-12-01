Tigres rescata empate ante Necaxa en tiempo agregado y mantiene la pelea por la Fase Final

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 19:26:42

Aguascalientes, Ags., 18 de abril de 2026.- Necaxa y Tigres empataron 1-1 en partido correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026, en un duelo que se definió hasta los minutos finales.

El encuentro tuvo un primer tiempo equilibrado, con pocas oportunidades claras, aunque los Rayos lograron ponerse en ventaja al minuto 34. Tomás Badaloni apareció dentro del área y, con un remate de cabeza, adelantó al conjunto hidrocálido para irse al descanso con la ventaja.

Para la segunda mitad, Tigres aumentó la intensidad y se volcó al frente en busca del empate. El equipo de la UANL presionó constantemente, mientras que la defensa de Necaxa optó por resguardarse y mantener la ventaja, sacrificando presencia ofensiva.

Cuando parecía que el conjunto dirigido por Martín Varini se quedaría con la victoria en casa, los felinos encontraron la recompensa en el tiempo agregado. Al minuto 90+6, Ángel Correa marcó el gol del empate y permitió a Tigres rescatar un punto importante en su lucha por asegurar un lugar en la Fase Final del torneo.