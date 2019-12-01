SSPC emite recomendaciones para evitar fraudes en la compra de boletos del Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 20:10:41

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2025. - La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, hacen un llamado a la ciudadanía sobre la venta de boletos falsos y paquetes turísticos para el evento, así como estafas en redes sociales para la Copa Mundial de futbol 2026.

Los especialistas en ciberseguridad de la SSPC han identificado que los ciberdelincuentes aprovechan la Copa Mundial de futbol 2026 que se celebrará en México, Canadá, y Estados Unidos, para ofrecer y estafar con la venta de boletos falsos, duplicados, o inexistentes, para partidos de futbol en estos países.

Los ciberdelincuentes utilizan páginas web falsas de la Copa Mundial, además de redes sociales apócrifas para la reventa de boletos supuestamente legítimos.

Además, existen páginas web falsas con referencia a la Copa Mundial de futbol 2026, para la venta de paquetes turísticos que promocionan supuestas agencias de viajes, éstas ofrecen paquetes que aparentemente incluyen boletos para partidos, hospedaje y transporte.

Para prevenir la venta de boletos falsos, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) pondrá a la venta exclusivamente a través de su sitio oficial https://www.fifa.com/es/tickets las entradas. La venta se hará en etapas y deben seguir las indicaciones para comprarlas.

En la primer etapa, el comprador debe asegurarse que se encuentra en el sitio oficial: https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/register-interest donde se deben colocar los datos y dejar un correo electrónico, que será el contacto con la FIFA en caso de resultar elegido. Los registros cerrarán el viernes 19 de septiembre.

También se debe crear un FAN ID, sin él no se podrán adquirir boletos. En caso de ser seleccionado, el 29 de septiembre llegará un correo electrónico en el que se podrá acceder, a partir del 1 de octubre, a la compra de las entradas por medio de un link especial y con métodos de pago específicos.

La SSPC recomienda a la ciudadanía tomar en cuenta las siguientes medidas para prevenir fraudes relacionados con la compra de boletos y paquetes de viaje:

• Desconfíe de ofertas anticipadas: Si alguien ofrece boletos antes del inicio oficial de la venta, es altamente probable que se trate de una estafa.

• Verifique la autenticidad de las páginas web: Antes de realizar cualquier compra, confirme que el sitio esté autorizado por la FIFA.

• Utilice métodos de pago seguros: Prefiera tarjetas de crédito o plataformas que cuenten con mecanismos de protección contra fraudes.

• Evite adquirir paquetes con entradas a partidos hasta el anuncio oficial de la FIFA.

• Compre únicamente en agencias formalmente constituidas: Estas deben estar inscritas en el Registro Nacional de Turismo y contar con el distintivo Verifica y Viaja.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda su compromiso para la prevención de ciberdelitos, estafas y extorsiones durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.