Si sufres de insomnio, seguro el México-Japón te ayudó a dormir; aburren con empate sin goles

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 08:19:06

San Francisco, Estados Unidos, 7 de septiembre del 2025.- Somnífero queda corto para describir lo que ocurrió en el amistoso entre México y Japón, quienes no se arrimaron a la portería rival y empataron 0-0 en encuentro amistoso rumbo al Mundial 2026.

Es una realidad que los japoneses fueron superiores a los mexicanos, sin embargo, en el tramo final del encuentro, los dirigidos por el Vasco Aguirre pudieron haberse quedado con la victoria con una jugada desperdiciada por el naturalizado Germán Berterame.

En las acciones del encuentro, la primera mitad fue dominada de pe a pa por los asiáticos, con los mexicanos que no lograban encontrar respuestas ante la intensidad y velocidad de los nipones; la figura fue Luis Ángel Malagón, guardameta nacional, quien respondió de buena manera cuando fue requerido.

Ya en la segunda mitad, Japón siguió con el dominio, hasta que llegó la oleada tradicional de cambios, donde México logró tener más control del compromiso y logró generar algunas oportunidades de gol, mismas que escasearon para ambos combinados nacionales.

Así el partido culminó 0-0 en San Francisco, Estados Unidos, que por la hora que se disputó, seguró fue de mucha ayuda para aquellos que tienen problemas para conciliar con el sueño, ya que sinceramente, fue aburridísimo.