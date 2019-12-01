Sergio ‘Checo’ Pérez está de regreso en la F1; será el primer piloto de Cadillac

Sergio ‘Checo’ Pérez está de regreso en la F1; será el primer piloto de Cadillac
Fecha: 26 de Agosto de 2025
Ciudad de México, 26 de agosto del 2025.- El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez está oficialmente de regreso en la Fórmula Uno, tras ser anunciado este martes como piloto principal de la naciente escudería Cadillac para la temporada 2026; su coequipero será el finlandés Valtteri Botas.

Será el próximo año cuando el jalisciense esté de vuelta en la F1, con un equipo que promete irrumpir de manera poderosa en el máximo circuito, en una noticia que esperaban con ansias los fanáticos mexicanos.

El equipo sustentado por General Motors, operado por TWG Motorsports y asesorado por el campeón mundial de F1 Mario Andreotti ha decidido decantarse por una dupla de pilotos muy experimentados y que incluso cuentan con múltiples triunfos en la categoría reina.

‘Checo’ Pérez regresará a la F1 tras dejar su asiento en Red Bull a finales de la temporada 2024 y tomar el 2025 como año sabático dedicado a su vida familiar y personal.

