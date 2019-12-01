Selección Mexicana anuncia convocatoria para amistosos ante Portugal y Bélgica

Selección Mexicana anuncia convocatoria para amistosos ante Portugal y Bélgica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 16:04:52
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Ciudad de México, 18 de marzo de 2026.- La Selección Nacional de México dio a conocer la lista de jugadores convocados para los partidos de preparación frente a Portugal y Bélgica, que se disputarán el 28 y 31 de marzo, respectivamente, durante la próxima Fecha FIFA.

El listado fue presentado por el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, quien continúa afinando detalles de cara a los próximos compromisos internacionales, con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la portería fueron convocados Carlos Acevedo, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa.

En la defensa aparecen Jorge Sánchez, Richard Ledezma, César Montes, Israel Reyes, Johan Vásquez, Everardo López, Jesús Gallardo y Jesús Angulo.

Para el mediocampo fueron llamados Erik Lira, Denzell García, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez y Brian Gutiérrez.

En la delantera destacan Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Alexis Vega, Germán Berterame, Guillermo Martínez, Raúl Jiménez y Armando González.

Estos encuentros servirán como parte de la preparación del combinado nacional rumbo a sus próximos compromisos internacionales, con el objetivo de consolidar el plantel de cara a la próxima justa mundialista.

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