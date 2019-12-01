¡Se valía meter goles! Chivas empata ante Cruz Azul en la liguilla del futbol mexicano

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 08:02:13
Guadalajara, Jalisco, 28 de noviembre del 2025.- Las Chivas de Guadalajara y la Máquina Cementera del Cruz Azul empataron sin goles en el duelo de ida de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

En las acciones del encuentro, los dirigidos por Gabriel Milito dominaron las acciones de la primera mitad, con dos jugadas de gol muy claras que no lograron convertir Bryan “Cotorro” González y Armando “Hormiga” González, ante una gran actuación del arquero cementero Andrés Gudiño

Ya en la segunda mitad, los dirigidos por Nicolás Larcamón supieron imponer condiciones, aunque no aprovecharon las oportunidades de gol generadas, una muy clara, por conducto de Jeremy Márquez, quien remató de cabeza sólo en el área chica sin concretar la chance.

En un partido que los aficionados denominaron como “curativo para el insomnio”, los cementeros se llevaron una ligera ventaja al partido de vuelta, una vez que los rojiblancos necesitarán ganar el partido de vuelta si quieren acceder a las semifinales.

El balón rodará en punto de las 19:00 horas del domingo 30 de noviembre en el Estadio Ciudad Universitaria para definir al último semifinalista del Apertura 2025 de la Liga MX, en un duelo que se espera sea espectacular, a diferencia del partido de ida entre Chivas y Cruz Azul.

