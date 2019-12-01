Se queda el portero Luis Malagón fuera del Mundial 2026

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2026.- La posible lesión del portero Luis Ángel Malagón encendió las alarmas tanto en el Club América como en la Selección Mexicana de Fútbol, luego de que el guardameta abandonara el partido ante el Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup con una aparente lesión en el tendón de Aquiles. El técnico azulcrema, André Jardine, adelantó que el panorama podría ser delicado, lo que incluso pondría en riesgo su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras el triunfo de las Águilas por 1-0 en el Subaru Park, el estratega brasileño explicó que el diagnóstico preliminar no es alentador. “Parece lesión un tanto grave, vamos a ver. Posiblemente tendón de Aquiles, espero no sea ruptura total, al menos parece rotura al mínimo y que lo sacará por buen tiempo (de actividad)”, señaló Jardine al término del encuentro.

En caso de confirmarse una rotura parcial, el arquero mexicano podría enfrentar un proceso de recuperación de entre cuatro y seis meses, lo que complicaría su preparación rumbo al Mundial que iniciará el 11 de junio de 2026. El entrenador del América reconoció que la lesión generó un fuerte impacto emocional dentro del plantel. “El sentimiento fue de tristeza por Malagón. Lo queremos mucho, hoy entró como capitán para demostrar la importancia que tiene para nosotros… Estará Malagón en nuestra oración y pensamiento positivo”, expresó.

Mientras tanto, la Selección Mexicana de Fútbol, dirigida por Javier Aguirre, se mantiene atenta a los estudios médicos que se le realizarán en la Ciudad de México. De confirmarse la gravedad de la lesión, el portero quedaría fuera de los próximos amistosos ante Selección de Portugal de fútbol, programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca, y frente a Selección de Bélgica de fútbol el 31 de marzo en Estados Unidos, compromisos clave en la preparación rumbo a la justa mundialista.