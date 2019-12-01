Se definen hoy los últimos seis boletos para el Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 10:55:10

Ciudad de México, 31 de marzo del 2026.- Este martes 31 de marzo se disputarán las finales de los repechajes UEFA e Intercontinental, encuentros que otorgarán los últimos seis boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con estos partidos quedará completo el cuadro de las 48 selecciones que participarán en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

En territorio mexicano se jugarán dos partidos decisivos del repechaje intercontinental. El primero se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, donde República Democrática del Congo enfrentará a Jamaica a las 15:00 horas.

Más tarde, el Estadio BBVA de Monterrey albergará el duelo entre Irak y Bolivia a las 21:00 horas, partido que definirá al último integrante del Grupo I, donde ya se encuentran Francia, Senegal y Noruega.

En Europa, ocho selecciones buscarán cuatro plazas directas al Mundial en partidos de eliminación única programados a las 12:45 horas, tiempo del centro de México. Uno de los duelos más esperados es el de Bosnia contra Italia, donde el conjunto italiano intentará regresar a una Copa del Mundo tras perderse las últimas dos ediciones.

También se jugarán los partidos Suecia vs. Polonia, Kosovo vs. Turquía y República Checa vs. Dinamarca. De este último saldrá el rival final de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial.