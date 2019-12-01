Se consolida Quiroga como destino del deporte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 14:42:55

Quiroga, Michoacán, a 25 de noviembre 2025.- Durante este fin de semana, Quiroga vivió una de las jornadas deportivas más significativas del año, reforzando la atracción turística, la derrama económica local y la proyección del municipio como un destino destacado para el deporte y la recreación familiar.

Así lo dio a conocer, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, quien informó que en el marco de la Semana Deportiva Quiroga 2025, se llevó a cabo la Carrera Atlética Infantil, celebrada en Tzirandangatzio a las 5:00 p.m., donde niñas, niños y jóvenes participaron con entusiasmo en diversas categorías, desde Mini Atleta hasta Juvenil.

“Además de la competencia, las y los corredores formaron parte de la Mega Rifa Deportiva, una estrategia que impulsa la recaudación de fondos para el mejoramiento de espacios deportivos y que genera movimiento comercial dentro del municipio. Los tres primeros lugares de cada categoría recibieron premios en especie, reconociendo su esfuerzo y dedicación”, señaló.

De igual manera, como parte del programa deportivo, la alcaldesa detalló que se realizó el encuentro de Futbol 7 femenil en la Unidad Deportiva, donde el talento local brilló en cada partido.

“Este tipo de actividades no sólo fortalecen la participación juvenil, sino que colocan a Quiroga en el mapa regional como un municipio con infraestructura, pasión y visión para albergar competencias de calidad”, enfatizó.

Por lo que, manifestó que el domingo continuaron las emociones con la carrera a campo traviesa, en la que competidores de Quiroga y municipios vecinos recorrieron rutas de 5 km y 10 km.

Cabe destacar que este evento atrajo visitantes, generó consumo local y reafirmó el compromiso del municipio con un deporte accesible, seguro y formador de comunidad.

Por lo que, González Sánchez destacó que estas actividades representan una apuesta clara por la niñez y juventud de Quiroga, al mismo tiempo que fortalecen el turismo deportivo y generan beneficios directos para comercios, servicios y prestadores locales.



“En Quiroga, el deporte sigue en movimiento y seguiremos impulsando espacios que formen talentos, unan familias y posicionen a nuestro municipio como un referente deportivo en Michoacán”, finzalizó.