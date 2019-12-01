Santiago Giménez marca el gol de la victoria del Porto y avanza a semifinales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 20:14:19

Oporto, Portugal, 28 de octubre de 2026.- El delantero mexicano Santiago Giménez fue titular por primera vez con el FC Porto y anotó el gol de la victoria para ayudar a su equipo a clasificar al Final Four de la Copa de la Liga de Portugal.

Los Dragones se enfrentaron al Académico de Viseu en los cuartos de final del torneo, donde consiguieron el resultado necesario para avanzar a la siguiente ronda.

El gol de Giménez llegó al minuto 45 del primer tiempo, luego de que se marcara un penal a favor del Porto. El mexicano disputó los 90 minutos del encuentro y contribuyó al triunfo de su equipo.

Por otra parte, el delantero no anotaba desde el pasado 12 de septiembre, cuando marcó por primera vez con el Porto en el partido ante el Casa Pia, correspondiente a la sexta jornada de la Primeira Liga. En aquel encuentro, los Dragones se impusieron por marcador de 4-1.