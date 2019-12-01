¡San Gilberto Mora! México Sub 20 empata ante España; se jugará la vida ante Marruecos

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 16:31:03

Santiago, Chile, 1 de octubre del 2025.- La Selección Nacional Mexicana Sub 20 rescató un empate 2-2 ante el combinado de España, en su segundo encuentro en el Mundial de la FIFA de la categoría, con una sobresaliente actuación de Gilberto Mora, la perla del futbol mexicano de apenas16 años de edad.

Las dos anotaciones del encuentro las convirtió Gil Mora, quien ha sido seguido de cerca por visores del futbol europeo en la justa mundialista, al ser considerado una de las grandes promesas del balompié mundial.

En las acciones del partido, la perla mexicana hizo una gran pared con Alexei Domínguez, para definir ante la salida del arquero y marcar el 1-0.

En los últimos minutos de la primera mitad, Pablo García sacó un zapatazo de izquierda al ángulo para poner el empate español.

En la segunda parte, las acciones se emparejaron y fue hasta al minuto 79 el árbitro marcó penal en favor de España, mismo que convirtió Iker Bravo para ponerse adelante en los cartones.

Cuando parecía que México se llevaba una derrota dolorosa, apareció “San Gilberto Mora”, apodado así en redes sociales, con un remate distinguido con su pierna derecha, un auténtico pase a la red para marcar el 2-2 definitivo.

Será el próximo sábado 4 de octubre cuando la Selección Mexicana conozca su destino al enfrentarse al combinado de Marruecos en punto de las 14:00 horas; el resultado de dicho compromiso marcará el futuro del combinado nacional en el Mundial Sub 20, donde se busca trascender futbolísticamente.