Reportan fallecimiento de Rondale Moore, receptor de los Vikings a los 25 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 21:54:17

Minneapolis / New Albany, IN, a 21 de febrero de 2026.- El receptor de los Minnesota Vikings de la NFL, Rondale Moore, falleció este sábado a los 25 años, según confirmaron autoridades y reportes de medios deportivos.

El anuncio fue dado inicialmente por Jeff Brohm, entrenador en jefe de la Universidad de Louisville y quien dirigió a Moore durante su etapa universitaria en Purdue.

De acuerdo con informes policiales locales y medios especializados, Moore fue encontrado sin vida en el garaje de su casa en New Albany, Indiana. Las primeras versiones indican que podría haberse tratado de una herida de bala autoinfligida, y las autoridades mantienen una investigación mientras esperan los resultados de la autopsia.

Moore fue seleccionado en la segunda ronda del draft de la NFL en 2021 y también jugó para los Arizona Cardinals y los Atlanta Falcons antes de unirse a los Vikings. A pesar de mostrar un gran potencial en su carrera, fue afectado por lesiones que limitaron su tiempo de juego.

La comunidad de fútbol americano, compañeros, entrenadores y aficionados, han comenzado a expresar su conmoción y condolencias tras esta triste noticia.