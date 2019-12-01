Reporta SSC saldo blanco en encuentro entre Gallos Blancos vs Atlas

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 08:14:40

Querétaro, Querétaro, a 18 de agosto 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro informó que el partido disputado este domingo entre Querétaro y Atlas concluyó sin incidencias relevantes, gracias a la implementación de un operativo integral y a la participación responsable de la afición.

Para garantizar la tranquilidad antes, durante y después del encuentro, se desplegó un dispositivo que contempló cinco anillos de seguridad en zonas estratégicas.

También se efectuaron dispositivos de alcoholimetría en accesos y vialidades aledañas al estadio junto a vigilancia aérea que reforzó la cobertura preventiva.

La coordinación interinstitucional con corporaciones municipales, estatales y federales, así como con el personal de seguridad privada del estadio permitió este resultado positivo en el partido que contó con una asistencia de más de 9 mil personas.