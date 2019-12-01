Regina Martínez hace historia para México en el esquí de fondo olímpico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 11:12:55

Milán, Italia, 12 de febrero del 2026.- México escribió una página inédita en los Juegos Olímpicos de Invierno este jueves, cuando Regina Martínez debutó en la prueba de 10 kilómetros de esquí de fondo en Milano-Cortina 2026.

Con su participación, la atleta se convirtió en la primera mujer mexicana en competir en esta disciplina dentro de una justa olímpica invernal.

Martínez completó el exigente circuito en el Tesero Cross-Country Stadium con un tiempo oficial de 34:05.4 minutos, resultado que la colocó en el sitio 108 de la clasificación general.

Más allá de la posición final, su actuación dejó una imagen destacada: al cruzar la meta como la última competidora en finalizar la prueba, fue recibida entre aplausos por las tres medallistas, quienes permanecieron en la zona de llegada para reconocer su esfuerzo.

El momento marcó no sólo el cierre de la competencia para la mexicana, sino también un hito en la presencia de México en deportes invernales.