Recolectores Unidos de Michoacán organizan Torneo Infantil de Fútbol con enfoque ecológico

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 14:51:24

Morelia, Michoacán, a 18 de abril de 2026.— Los Recolectores Unidos de Michoacán han lanzado una convocatoria especial para fomentar el deporte y la cultura ambiental entre la niñez. Se trata del Primer Torneo Relámpago Infantil, programado para el próximo 26 de abril de 2026 en la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo.

El evento está dirigido principalmente a los hijos e hijas de los recolectores de residuos sólidos que operan en la capital michoacana,pero la invitación se extiende a toda la ciudadanía interesada en participar y apoyar la iniciativa.

El torneo contará con dos categorías competitivas,

de 8 a 10 años y 11 a 12 años.

Cada equipo podrá registrar un máximo de 10 jugadores. La actividad principal iniciará a la 1:30 p.m., con la ceremonia de premiación programada tentativamente para las 6:00 p.m.

Además del torneo, el evento incluirá juegos, dinámicas infantiles y actividades enfocadas en la ecología, buscando reforzar la separación de residuos y la conciencia ambiental entre los más pequeños.

Los equipos interesados en inscribirse pueden hacerlo a través del teléfono 4433-061433.

Los organizadores esperan que esta jornada sirva como un espacio de agradecimiento y convivencia, reforzando los valores cívicos y ecológicos en la niñez moreliana.