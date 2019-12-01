Realizan torneo de boxeo amateur con participación de elementos de seguridad y ciudadanos

Realizan torneo de boxeo amateur con participación de elementos de seguridad y ciudadanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 15:29:33
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Ciudad de México, 9 de septiembre de 2026.- Integrantes de distintas corporaciones de seguridad y ciudadanos participaron en el Octavo Torneo de Boxeo Amateur, organizado por el Servicio de Protección Federal (SPF), con el objetivo de fomentar el deporte y fortalecer la convivencia entre autoridades y sociedad.

En esta edición participaron por primera vez 52 pugilistas, de los cuales 37 pertenecen a instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y 15 son ciudadanos que entrenan en distintos gimnasios de boxeo.

El encuentro fue organizado en coordinación con el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), Ring Central y el Fideicomiso de la Central de Abastos de la Ciudad de México.

Durante la clausura, autoridades del SPF destacaron que este tipo de actividades permiten crear espacios de convivencia y acercamiento entre los cuerpos de seguridad y la población, además de promover valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

En el torneo también participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y distintas áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Entre los ganadores destacaron Tanya Andrea Álvarez Bernal y Moisés Yacob Farías Ángeles, ambos integrantes del Servicio de Protección Federal.

Al cierre del evento, boxeadores profesionales invitados compartieron sus experiencias con los participantes y los animaron a mantener la constancia, la humildad y la disciplina para continuar mejorando dentro de este deporte.

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