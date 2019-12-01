Rayados golea a Querétaro en el debut del nuevo DT Nicolás Sánchez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 22:15:30

Monterrey, Nuevo León, 4 de marzo de 2026.- Los Rayados de Monterrey iniciaron una nueva etapa bajo el mando del argentino, Nicolás Sánchez, con una victoria contundente de 4-0 frente a Querétaro, en el duelo correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026 disputado en el Estadio BBVA.

El conjunto regiomontano mostró intensidad desde el arranque y asumió el protagonismo ante unos Gallos que intentaron sorprender a balón parado, pero se toparon con una intervención oportuna de Luis Cárdenas. Antes del descanso, Monterrey logró reflejar su dominio en el marcador gracias a un disparo preciso de Lucas Orellano, quien rompió el cero y encaminó el triunfo.

El panorama se tornó aún más complicado para los visitantes tras la expulsión de Francisco Venegas, situación que los dejó en inferioridad numérica para el complemento. Con mayor control del esférico y amplitud en el ataque, los albiazules aprovecharon los espacios y ampliaron la ventaja con anotaciones de Sergio Canales y Jesús “Tecatito” Corona.

Ya en tiempo agregado, Orellano apareció nuevamente para firmar su doblete y sellar una noche redonda para la afición regiomontana.

El resultado no solo significó tres puntos importantes en la tabla, sino también un impulso anímico tras la caída ante Cruz Azul, además de un inicio positivo en la gestión de Sánchez al frente del equipo.